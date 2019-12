Shenzhen Coship Electronics: Der Hammer!

An der Börse Shenzhen notiert die Aktie Shenzhen Coship Electronics am 20.12.2019, 10:38 Uhr, mit dem Kurs von 3.35 CNH. Die Aktie der Shenzhen Coship Electronics wird dem Segment "Kommunikationsausrüstung" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 5 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Shenzhen Coship Electronics. Die Diskussion drehte sich an zehn Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Shenzhen Coship Electronics daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Shenzhen Coship Electronics von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Shenzhen Coship Electronics ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Shenzhen Coship Electronics-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 22,92, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 37,98, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,93 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Shenzhen Coship Electronics damit 6,13 Prozent unter dem Durchschnitt (-10,8 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -13,08 Prozent. Shenzhen Coship Electronics liegt aktuell 3,84 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".