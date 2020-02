Shenzhen CDL Precision: Da kann man nur noch staunen?

Der Kurs der Aktie Shenzhen CDL Precision steht am 20.02.2020, 15:31 Uhr an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 26.33 CNY. Der Titel wird der Branche "Elektronische Komponenten" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Shenzhen CDL Precision nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Shenzhen CDL Precision liegt bei 26,25, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Shenzhen CDL Precision bewegt sich bei 45,8. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shenzhen CDL Precision. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Shenzhen CDL Precision beläuft sich mittlerweile auf 18,65 CNY. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 26,09 CNY erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +39,89 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 21,74 CNY. Somit ist die Aktie mit +20,01 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".