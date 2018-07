Shenzhen Auto Electric Power Plant: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Pennsylvania Real Estate Investment Trust":

Der Kurs der Aktie Shenzhen Auto Electric Power Plant stand am 24.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 13,1 CNH. Der Titel wird der Branche "Schwere elektrische Ausrüstung" zugerechnet.Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Shenzhen Auto Electric Power Plant entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shenzhen Auto Electric Power Plant. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

