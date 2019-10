Shenzhen Asia Link Development: Ob das wirklich so spannend wird …

Shenzhen Asia Link Development weist am 02.10.2019, 11:27 Uhr einen Kurs von 10.54 CNY an der Börse Shenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Kommunikationsausrüstung" geführt.

Unsere Analysten haben Shenzhen Asia Link Development nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Asia Link Development-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 8,21 CNY mit dem aktuellen Kurs (10,54 CNY), ergibt sich eine Abweichung von +28,38 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (8,25 CNY) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+27,76 Prozent Abweichung). Die Shenzhen Asia Link Development-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shenzhen Asia Link Development. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Shenzhen Asia Link Development mit einem Wert von 45,44 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Kommunikationsausrüstung" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 187,33 , womit sich ein Abstand von 76 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.