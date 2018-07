Shenzhen Aoto Electronics: War das hier wirklich zuzutrauen?

Am 23.07.2018 ging die Aktie Shenzhen Aoto Electronics an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 6,31 CNY aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Elektronische Geräte und Instrumente".Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 20,21 und liegt mit 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Semiconductors) von 355,47. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Shenzhen Aoto Electronics auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

