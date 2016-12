Shenyang, eine Stadt des erfolgreichen Wandels vom industriellen Vorreiter Chinas zur innovativen Fertigung

Shenyang, China (ots/PRNewswire) - Die Stadt Shenyang, die als"Ruhrgebiet des Orients" bekannt ist, ist seit 1930 der Hauptsitz derchinesischen Fertigungsindustrie. Ähnlich wie ihr deutsches Pendantblickt auch Shenyang auf eine dauerhafte Geschichte als wichtigesIndustriezentrum in Nordosten Chinas zurück und ist heute Standortfür die Luftfahrt-, Automobil-, Maschinenbau-, Chemie-, Pharma- undFinanzindustrie. Im Moment steht Shenyang erneut an der Spitze derenormen Veränderungen in der Fertigungskultur Chinas und dafür gibtes in dieser Stadt nie einen Mangel an harten Beweisen wie die neuenWerke auf dem letzten Stand der Technik, moderne Wohnungsbauten undein hoher Lebensstandard zeigen. Selbst die Monatsgehälter derBeschäftigten sind so hoch wie in der Hauptstadt Peking.Derzeit hat das Land die beachtliche Aufgabe, ihreFertigungsindustriekultur an die Ansprüche der Zukunft anzupassen.Die Zentrale Volksregierung setzte 2015 neue Ziele für die Kampagne"Made in China 2025" fest. Der sogenannte Rostgürtel Chinas hat esbisher geschafft, schon vor den behördlichen Zieldaten seineÜberproduktion an Stahl und Steinkohle zu reduzieren. Allein dieProvinz Liaoning konnte mehr als 40 Kohlebergewerke schließen undseine Stahlkapazität um mehr als 13 Millionen US-Tonnen (11,79Tonnen) reduzieren. Die Umschulung der Beschäftigten aus derherkömmlichen industriellen Fertigung auf neue Berufszweige wirdjedoch von der zentralen Regierung nur ansatzweise finanziert. Fürdie Regionalverwaltung ist dies eine enorme Herausforderung, da siesich etwas einfallen lassen muss, wie sie problemlos die nächstePhase der industriellen Revolution in der Region umsetzt.http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=281845http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=281846Auch wenn andere chinesische Städte den Wandel großartig bewältigthaben, so ist Shenyang als Vorreiter der industriellen Revolution inChina stärker in seine Vergangenheit und Traditionen eingebunden. Miteiner Einwohnerzahl von acht Millionen Menschen ist sie eine derchinesischen Großstädte, die in der Rangordnung der zweiten Stufezugeteilt wurden, und im Begriff sind, schnell aufzuholen und sich andie neuen Gegebenheiten anzupassen. In einer ihrer vielen Bemühungenzur Neubelebung der Gegend unterstützt Shenyang in hohem Maße denAusbau der privatwirtschaftlichen Industrie. Die Regionalverwaltunghat einen Fonds in Höhe von 50 Millionen Yuan (7,2 MillionenUS-Dollar) zur Förderung der Entwicklung von Hi-Tech-Branchen aus demPrivatsektor bereitgestellt. Sich qualifizierende Firmen habenAnspruch auf Steuervorteile, mit denen sie ihre betrieblichenUmsatzsteuern von 25 Prozent auf 15 Prozent senken. Zudem erhaltenHi-Tech-qualifizierte Firmen auch eine Prämie in Höhe von 200.000Yuan (28.750 US-Dollar).Zu den fortschrittlichsten Projekten der Stadt zählt derchinesisch-deutsche "Intelligent Equipment Manufacturing IndustrialPark" (Industriepark für die intelligente Gerätefertigung), einweiteres Beispiel der Bemühungen der Regionalverwaltung, nicht nurShenyang in seiner Rolle als weltweit größtes Zentrum derWerkzeugmaschinenherstellung zu fördern, sondern auch internationaleUnternehmen zur Niederlassung in der näheren Umgebung ihrer Kunden zuermutigen. Dieser Industriepark befindet sich im Bezirk Tiexiinnerhalb der Shenyang Economic and Technology Development Zone(Wirtschafts- und Technologieentwicklungszone von Shenyang). Inunmittelbarer Nähe zu BMWs weltweit größten Produktionswerk, demMichelin Reifenwerk sowie anderen namhaften internationalenMitstreitern ist der Park durch die U-Bahn bequem mit der Stadtverbunden.Die Entwicklungsstrategie beruht auf Incentives von derRegionalverwaltung, die der Anwerbung und Einführung deutscherFachkenntnisse in diese neu entstandene Industrieumgebung dienen. Beidem Park geht es vorrangig um die Zusammenarbeit zwischen innovativenchinesischen und deutschen Fertigungsbranchen.Durch die Verschmelzung der IT-Branche mit der Fertigungsbranchesoll der chinesisch-deutsche Intelligent Equipment ManufacturingIndustrial Park ein Pilotgebiet für " Made in China 2025" und "GermanIndustry 4.0" werden, ein Vorführebereich für innovativeIndustrialisierung und ein Verteilungskern für die globaleGerätefertigungsindustrie. Unter dem Aspekt der Neubelebung derFertigungsindustrie des Nordostens Chinas vertrauen die Unternehmendes chinesisch-deutschen Industrieparks hauptsächlich aufintelligente Fertigung, die auf der "smarten"Automatisierungstechnologie aufbaut.Im Herzen der Entwicklungsstrategie für den Park geht es um dieForschung und Entwicklung. Die Stärkung der F&E zwischen China undDeutschland ist eines der Hauptanliegen, um Fachkräfte in der Gegendzu halten und die Region für forschungsorientierte Unternehmenattraktiv zu gestalten. Zu diesem Zweck ist derzeit auch einchinesisch-deutsches Entwicklungs- und Forschungszentrum fürangewandte Technologie geplant.Der Park bietet eine gut entwickelte Infrastruktur und attraktiveVersorgung, so z. B. ein intelligentes Kommunikationssystem, einintelligentes Stromnetz, ein internationales Krankenhaus sowie eineSchule und gemeinschaftliche Einrichtungen in einerumweltfreundlichen Anlage.Guan Xiyou, Vorstandsvorsitzender der Shenyang Machine Tool Group(SYMG), ist in der ganzen Stadt als der innovativste Unternehmerbekannt. Kürzlich stellte er erst eine neue i5-Reihe intelligenterWerkzeugmaschinen vor, die in allen Bereichen mitHochpräzisionsteilen anwendbar sind. Von diesen fortgeschrittenenWerkzeugmaschinen wurden bereits 16.000 Stück verkauft.Wenige Meilen weiter liegt Siasun Robot and Automation Co, einweiteres führendes Branchenunternehmen von Shenyang. Im vergangenenJahr wurden in China 68.000 Industrieroboter verkauft, wobei dieVerkäufe von chinesischen Unternehmen etwa nur ein Drittelausmachten. Im Vergleich zu den Verkaufszahlen aus dem Vorjahrkonnten chinesische Unternehmen in den ersten sechs Monaten diesesJahres bereits 19.257 Stück verkaufen, was die Stellung derRobotikindustrie im Reich der Mitte klar hervorhebt. Laut ihresMarktwerts zählen die industriellen Roboter von Siasun zu den Top 3und in Bezug auf ihren Marktanteil weltweit zu den ersten 10. Inihrer internationalen Marktpräsenz auch in die Top 3 zu gelangen, isteines der Ziele von Siasun.Vor nur einem Jahr setzte China seine "Internet Plus" und "Made inChina 2025" Richtlinien zur Erneuerung seiner herkömmlichen Industrieum. Shenyang gilt in dieser Hinsicht als führendes Beispiel eineserfolgreichen Wandels zur verbesserten Wirtschaftsentwicklung imLande. Zeichen der Zielsetzung, mithilfe fortschrittlichsterTechnologien China zu einem grünen, innovativen Fertigungskraftpaketzu machen, lassen sich optimal in Shenyang ablesen.Pressekontakt:Ms. Liu+86 10 63074558Original-Content von: Shenyang Municipal Bureau of News, übermittelt durch news aktuell