Shenyang begrüßt die Welt im Cheongsam

Shenyang, China (ots/PRNewswire) - Am 24. Mai fanden dieFeierlichkeiten des ersten Chinese Cheongsam Culture Festival und desdritten "Shengjing 1636" Shenyang International Cheongsam CultureFestival vor den Toren des Kaiserpalastes von Shenyang statt. Diesesgroße Kulturfestival wurde von der Chinese Folk Artists Associationund der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des ShenyangKommunalausschusses der VRC mitgesponsert.Shenyang ist eine weltbekannte historische und kulturelle Stadt.1636 gründete die Qing-Dynastie Shengjing als Hauptstadt. Zu dieserZeit war das Cheongsam das offizielle Kleidungsstück der kaiserlichenDamen. Deshalb gilt 1636 unter Experten und Wissenschaftlern als dasGeburtsjahr des chinesischen Cheongsam. Heute trägt Shenyang imchinesischen Textilindustrieverband den Beinamen als "Heimatstadt deschinesischen Cheongsam" und wird vom China Origin Cultural ResearchCenter als "Kulturprojekt chinesischen Ursprungs" betrachtet.Bei der Eröffnungszeremonie des Festivals wurden insgesamt 1.200Cheongsam verschiedener Stilrichtungen ausgestellt. In dieCheongsam-Ausstellung wurde traditionelle chinesische Kultureingebunden, wie z. B. Stickerei aus Suzhou, Gemälde und antikeDichtkunst, sodass Chinas reiches Erbe durch diese besonderenKleidungsstücke zum Tragen kam.Models aus aller Welt führten die Schönheit der Cheongsam zuKlängen westlicher Musik vor. Ebenfalls wurden latein-amerikanischeElemente einbezogen, sodass die Integration chinesischerCheongsam-Kultur und Weltkunst bestens veranschaulicht wurde.Um den vielfältigen Erzählungen zur damaligen Hofetikette gerechtzu werden, umschloss die Cheongsam-Ausstellung mehr als nur eineKunstform. Stattdessen wurde die über 300 Jahre dauerndeQing-Erfolgsdynastie durch Tanz, Schauspiel, Liedkunst und mehrdargestellt, einschließlich einer Nacherzählung der "HuanggegeMarried, Qing Taizong Emperor Longevity Celebration" und anderenthematischen Darbietungen.Ein Cheongsam ist jedoch nicht nur eine Tracht zum Verkleiden,sondern ein bedeutsames Erbstück von Chinas langjährigerKostümkultur. Inzwischen ist es zu einem spezifischen Kulturgut sowiezum Ausdruck der neuen Markenidentität von Shenyang geworden. DieStadtverwaltung Shenyang ist bemüht, eine hochwertigeCheongsam-Kulturidentität zu prägen, indem der internationaleAustausch sowie die internationale Zusammenarbeit gefördert werden.In diesem Sinne werden hervorragende Designer aus aller Welt herzlichdazu eingeladen, das Modedesign des Cheongsam zu verbessern. Shenyanglädt außerdem Partner aus aller Welt ein, dem Marketing, derProduktion und der Industrialisierung des Cheongsam neue Anstöße zugeben und gemeinsam eine internationale Cheongsam-Branchenökologie zuentwickeln.Links für Bildanhänge:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=337150http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=337151Pressekontakt:Frau Liu+86-10-63074558Original-Content von: The Publicity Department of the CPC Shenyang Municipal Committee, übermittelt durch news aktuell