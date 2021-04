Shenyang: Veröffentlichung der Liste der Geschäftsmöglichkeiten und Unterzeichnung der wichtigsten Projekte in der Cloud

Shenyang, China (ots/PRNewswire) - Wie das Informationsbüro der Volksregierung von Shenyang bekannt gegeben hat, hat am 23. April die Veröffentlichung der Liste der Geschäftsmöglichkeiten in Shenyang und die Unterzeichnung der wichtigsten Projekte in der Cloud im Rahmen einer Veranstaltung mit dem Titel "Scene the Future with Scenarios" stattgefunden.Videos in Sendequalität und hochauflösende Bilder finden Sie unter dem Link zur Multimedia-Pressemitteilung:http://news.medianet.com.au/xinhua-news-agency/shenyang-city-opportunity-scenario-listDamit hat Shenyang erstmals eine Liste der Szenario-Anforderungen für Live-Übertragungen in mehr als 60 Länder und Regionen im In- und Ausland veröffentlicht und Investitionsmöglichkeiten in Höhe von 1,1 Billionen CNY freigegeben.Die Veröffentlichung der Liste mit den Geschäftsmöglichkeiten in der Stadt konzentriert sich auf die acht Visionen der Stadt und die 36 unterschiedlichen Szenarien: Dazu gehören intelligente Fertigung, digitale Kreditschöpfung und intelligente Stadtgebiete. Zudem beschleunigt die Veröffentlichung das Kultivieren und Bereichern von Anwendungsszenarien in Shenyang, fördert die "Projektfreigabe" und schafft mehr Entwicklungsmöglichkeiten, um die städtische Marke "Bellwether of Scenarios in Northeast China" zu gestalten, mit der die Entwicklung der neuen Wirtschaft unterstützt werden soll.Die acht Visionen der Stadt sind die Folgenden: der Bau eines nationalen modernen umfangreichen Drehkreuzes, der Bau eines großen nationalen Wissenschaftszentrums, der Bau eines nationalen Zentrums für fortschrittliche Fertigung, der Bau eines regionalen Finanzzentrums, der Bau eines regionalen Kultur- und Kreativzentrums, der Bau einer internationalen Konsumzentrums, der Bau einer lebenswerten und geschäftsfreundlichen Stadt mit hoher Lebensqualität sowie der Bau einer digitalen Smart-Zwillingsstadt.Um die Erstellung von hochwertigen Szenarien und weitere Investitionen zu fördern, konzentrierte sich die Pressekonferenz auf die Einführung der ersten 30 wichtigsten neuen Wirtschaftsszenarien. Die umfassende Weiterentwicklung von Shenyang wurde der Öffentlichkeit in Form einer Liste bekannt gegeben. Unternehmen, Fachkräfte usw. aller Art sind dazu eingeladen, sich an der Entwicklung der Stadt zu beteiligen.Auf der Pressekonferenz wurden insgesamt 152 Großprojekte mit einem Investitionsvolumen von bis zu 129,53 Milliarden CNY unterzeichnet.Links zu Bildanhängen:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=389904Bildunterschrift: Am 23. April fand die Veröffentlichung der Liste zu den Geschäftsmöglichkeiten in Shenyang und die Unterzeichnung der wichtigsten Projekte in der Cloud im Rahmen einer Veranstaltung mit dem Titel "Scene the Future with Scenarios" statt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1496170/Signing_Ceremony_on_Cloud.jpgPressekontakt:Frau LiuTel.: +86-10-63074558Original-Content von: The Information Office of Shenyang People's Government, übermittelt durch news aktuell