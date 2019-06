Das Shenyang Symphony Music Festival vereint und belebt Kunst und Urbanität in einer Sommernacht

Shenyang, China (ots/PRNewswire) - Am Abend des 13. Juni wurde dasHunhe River Bank Symphony Music Festival zum fünften Mal offiziell imYunyang Pavillon zu den atemberaubenden Melodien des North SymphonyOrchestras der Shenyang Musikhochschule unter dem NachthimmelShenyangs eingeleitet.Insgesamt 20 Gäste, darunter Edin Falto, Gouverneur von Sarajevound Bosnien-Herzegowina, Preet Valcke, Bürgermeister von Pede,Estland, Imelda Tuasso, Vizepräsidentin des Provinzrats von Brasov,Rumänien, Milomir Premovi, erster stellvertretender Ministerpräsidentund Berater von Serbien sowie weitere hochrangige Geladene ausverschiedenen zentral- und osteuropäischen Staaten fanden sich imYunyang Pavillon ein und durften gemeinsam mit den enthusiastischenBürgern Shenyangs eine wundervoll melodiöse Nacht genießen.Rimantas Klipgius, Bürgermeister der litauischen StadtSchevenjonis lobte die symphonische Darbietung, die zugunsten derBürger stattfand, in den höchsten Tönen. Er war begeistert, dass denEinwohnern die Möglichkeit geboten wurde, diese klangvolle Symphonievor der Kulisse eines Flusses und unter dem Sternenhimmel zugenießen."Dies ist mein erster Aufenthalt in Shenyang. Die Stadt ist vollerEnergie und Charme; Tradition und Moderne liegen eng beieinander", soYarlena Ioana Sarsz, Direktorin des öffentlichen Ausschusses desProvinzrats von Brazov, Rumänien.Mundet Prender, Generalsekretär des Kommunalverbandes vonLettland, erklärte: "Die Musikdarbietungen des heutigen Abends, wieder Nussknacker und Lohengrin, sind mir vertraut, was eine intimeAtmosphäre vermittelt. Als "My Country and I" gespielt wurde, wurdemir klar, dass chinesische Musik eine großartige Möglichkeit fürBesucher außerhalb Chinas ist, Shenyang und China besserkennenzulernen."Das Hunhe River Bank Symphony Music Festival wurde von derAbteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalausschusses derKommunistischen Partei Chinas von Shenyang gesponsert. Diediesjährigen Darbietungen wurden überwiegend von professionellenSymphonieorchestren ausgeführt wie dem Chinese Opera and DanceTheater Symphony Orchestra, dem Chengdu Symphony Orchestra, demManila Symphony Orchestra sowie weiteren herausragenden Orchestren.Laut der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit desKommunalausschusses der Kommunistischen Partei Chinas von Shenyangbietet die Veranstaltung dem Shenyanger Publikum nicht nur einerstklassiges Symphoniekonzert, sondern gleichzeitig Kunstbörsen,Forschungsarbeiten, Master Classes und verschiedene kulturelleAktivitäten, die allesamt das Ziel verfolgen, die allgemeineKulturszene Shenyangs zu bereichern, das urbane kulturelle Ambientezu optimieren und das Kulturempfinden der Stadt zu fördern.Idealerweise soll sich das Hunhe River Bank Symphony Music Festivalzu einer internationalen Plattform für Kunstaustausch entwickeln.Links zu beigefügten Bildernhttp://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=338585Pressekontakt:Frau LiuTel:: 86-10-63074558Original-Content von: The Publicity Department of the CPC Shenyang Municipal Committee, übermittelt durch news aktuell