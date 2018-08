Shenyang Faku International Flight Convention brachte Liebhaber der Lüfte zusammen

Shenyang, China (ots/PRNewswire) - Am 18. August begann die vonder Stadtverwaltung von Shenyang veranstaltete 7. Shenyang Faku AOPA(Aircraft Owners and Pilots Association of China) InternationalFlight Convention, die am Shenyang Industriestandort für allgemeineLuftfahrt (General Aviation Industrial Base) und im Shenyang CaihuHoliday Resort ausgetragen wurde. Viele hervorragendeLuftfahrtbetriebe und Luftfahrtverbände wurden dazu eingeladen, ihreAngebote auf der Konferenz gemeinsam vorzustellen. Fast 100Fluggeräte nahmen teil, darunter Power Umbrellas, Traction Umbrellas,Starrflügelflugzeuge und Hubschrauber, und zogen damit mehr als100.000 Menschen aus dem In- und Ausland an.Die statische Ausstellungsfläche umfasste 60.000 Quadratmeter undzeigte mehr als 160 Flugzeuge von über 60 Typen aus dem In- undAusland, darunter hauptsächlich leichte Sportflugzeuge, Hubschrauber,Drehflügler und unbemannte Luftfahrzeuge. Die Messe bot eine breitePlattform für Aussteller, Gäste und Publikum, um sich auszutauschen,Geschäftsverhandlungen zu führen und miteinander zu kooperieren.Während der Konferenz trafen sich mehr als 30 Akademiker auf derShenyang General Aviation Industrial Base, um die Entwicklung derallgemeinen Luftfahrt und der dreidimensionalen Transportindustrie zudiskutieren. Sie untersuchten außerdem Möglichkeiten zur Realisierungder Transformation und Anwendung moderner wissenschaftlicher undtechnologischer Errungenschaften und zum Bau einer charakteristischenStadt für allgemeine Luftfahrt in China.Bislang besteht die Shenyang General Aviation Industrial Base ausmehr als 30 Luftfahrtunternehmen mit 20 wichtigen Projekten und eswurden 20 moderne, allgemeine Modelle aus sieben Ländern eingeführt.Insgesamt wird damit eine Industriekette für den Flugzeugbau und dieBetriebsausbildung gebildet, die umfassende Dienstleistungen für dieLand- und Forstwirtschaft, Polizeipatrouillen,Flugausbildungserfahrung, Flugscheine, elektrische Patrouillen,Flugreisen, Flugvermessung, Flugsicherheit und Tests von unbemanntenLuftfahrzeugen bietet.In den nächsten 3-5 Jahren wird die Shenyang General AviationIndustrial Base mit Unterstützung der allgemeinen Luftfahrtindustrieden Bau der nationalen charakteristischen Stadt der allgemeinenLuftfahrt beschleunigen. Hier soll die integrierte Entwicklung vonlebenswerten, praktischen und passenden Industrien mehr und mehrinländische und ausländische Projekte von allgemeinen Luftfahrt- undDrohnenunternehmen anziehen. Die Shenyang General Aviation IndustrialBase ist im Begriff, sich dem großen Ziel als "Hauptstadt derallgemeinen Luftfahrt in Asien" zu nähern.Links zu den Bildanhängen:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=317951Pressekontakt:Frau LiuTel.: 86 10 63074558Original-Content von: Shenyang Municipal Government, übermittelt durch news aktuell