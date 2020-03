Shenyang Cuihua Gold and Silver Jewelry: Wie jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Shenyang Cuihua Gold and Silver Jewelry, ein Unternehmen aus dem Markt "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter", notiert aktuell (Stand 19:34 Uhr) mit 6.76 stark im Plus (+1 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shenyang Cuihua Gold and Silver Jewelry-Aktie hat einen Wert von 26,14. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (37,72). Entgegen dem RSI7 ist Shenyang Cuihua Gold and Silver Jewelry hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Shenyang Cuihua Gold and Silver Jewelry.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Shenyang Cuihua Gold and Silver Jewelry auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Shenyang Cuihua Gold and Silver Jewelry sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Shenyang Cuihua Gold and Silver Jewelry beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,44 Prozent und liegt mit 0,1 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,34) für diese Aktie. Shenyang Cuihua Gold and Silver Jewelry bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.