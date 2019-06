Shenwan Hongyuan HK: Achtung, lieber Anleger!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Shenwan Hongyuan HK, die im Segment "Investment Banking & Brokerage" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 23.06.2019, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 1,37 HKD.

Unsere Analysten haben Shenwan Hongyuan HK nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Shenwan Hongyuan HK investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,32 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,76 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Shenwan Hongyuan HK beläuft sich mittlerweile auf 1,78 HKD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 1,37 HKD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -23,03 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 1,73 HKD. Somit ist die Aktie mit -20,81 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shenwan Hongyuan HK. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.