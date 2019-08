Shengxing: Meinungen?

Shengxing weist am 22.08.2019, 11:01 Uhr einen Kurs von 5.6 CNH an der Börse Shenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Metall- und Glasbehälter" geführt.

Unsere Analysten haben Shengxing nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,92 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Shengxing damit 1,5 Prozent unter dem Durchschnitt (-20,42 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Behälter & Verpackung" beträgt -20,42 Prozent. Shengxing liegt aktuell 1,5 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Shengxing konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Shengxing auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Shengxing beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,45 Prozent und liegt mit 0,14 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,6) für diese Aktie. Shengxing bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.