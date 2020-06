Shenandoah Telecommunications: Da muss man staunen!

Für die Aktie Shenandoah Telecommunications aus dem Segment "Drahtlose Telekommunikationsdienste" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 11.06.2020, 05:11 Uhr, ein Kurs von 55.86 USD geführt.

Unsere Analysten haben Shenandoah Telecommunications nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Shenandoah Telecommunications in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

2. Dividende: Derzeit schüttet Shenandoah Telecommunications niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Drahtlose Telekommunikationsdienste. Der Unterschied beträgt 3,94 Prozentpunkte (0,51 % gegenüber 4,45 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Shenandoah Telecommunications als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 50 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -10,49 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 55,86 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".