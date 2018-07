Shen Zhen Bauing Construction: Aktienanalyse vom 17.07.2018

Für die Aktie Shen Zhen Bauing Construction aus dem Segment "Bauwesen" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shenzhen am 16.07.2018 ein Kurs von 5,83 CNH geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Shen Zhen Bauing Construction-Aktie beträgt dieser aktuell 7,44 CNH. Der letzte Schlusskurs (5,83 CNH) liegt damit deutlich darunter (-22,18 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Shen Zhen Bauing Construction somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (6,12 CNH) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,39 Prozent Abweichung). Die Shen Zhen Bauing Construction-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. In Summe wird Shen Zhen Bauing Construction auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Shen Zhen Bauing Construction. Es gab insgesamt ein positive und drei negative Tage. An sechs Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Shen Zhen Bauing Construction daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Shen Zhen Bauing Construction von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Shen Zhen Bauing Construction hat mit einer Dividendenrendite von 0,7 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,88%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Engineering & Construction Svcs"-Branche beträgt -1,18. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Shen Zhen Bauing Construction-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.