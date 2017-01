Shell muss Pipeline nach FEUER schließen!

Liebe Leser,

Shell musste aktuell eine Pipeline in Nigeria komplett schließen, nachdem dort ein Feuer ausgebrochen war. Die Leitung kann rund 180.000 Barrel pro Tag transportieren. Ob und in wie weit sich der Vorfall auf die Produktion auswirken wird, gab das Unternehmen nicht bekannt. Die Produktion in Nigeria sinkt aber ohnehin schon seit einiger Zeit ab, im Dezember kamen nur noch 1,45 Millionen Barrel aus dem afrikanischen Land, 200.000 Barrell weniger als noch zuvor.

Steht Shell vor einem Schrumpfkurs?

Tatsächlich dürfte die beschädigte Pipeline derzeit noch zu den geringeren Problemen von Shell zählen. Analysten sehen trotz einer guten Entwicklung beim Ölpreis viele Probleme auf den Ölriesen zukommen. Vor allem die hohen Schulden sind ein Problem, das auch Anleger nicht ignorieren sollten. Der Schuldenberg ist bis heute schon auf 78 Milliarden USD angewachsen. Nicht ganz unbeteiligt an dieser Situation dürfte der Zukauf der BG Group gewesen sein, was Shell sich stolze 50 Milliarden USD kosten ließ. Der Konzern ist sich aber sicher, dass dieses Investment sich langfristig auszahlen wird. Die Hoffnung liegt vor allem auf einer höheren Nachfrage nach Gas in China.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse