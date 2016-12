Shell muss MILLIONENSTRAFE in Kalifornien zahlen!

Liebe Leser,

ein Prozess in Kalifornien rund um verschmutztes Trinkwasser ist aktuell zu Ungunsten der Shell-Tochter Shell Oil ausgegangen. In einer Quelle der Stadt Clovis wurden Anreicherungen von TCP gefunden, einer Chemikalie, die bei der Herstellung von Plastik entsteht. TCP steht im Verdacht, verschiedene Krankheiten beim Menschen auszulösen. Auch wenn bisher niemand nachweislich Beschwerden dadurch erleiden musste, so sieht das Gericht den Nutzen durch die hergestellten Produkte nicht als größer an als das Risiko für die Einwohner. Shell muss jetzt 22 Millionen USD Schadenersatz zahlen.

Shell ist sich keiner Schuld bewusst!

Ganz anders legen den Vorfall natürlich die Anwälte von Shell aus. Diese verweisen darauf, dass TCP bis zum heutigen Tag nicht als schädlich für den Menschen gilt, wenngleich bei Tierversuchen ein Zusammenhang zwischen TCP und Krebs hergestellt werden konnte. Darüber hinaus seien viele wichtige Studien erst angestellt, nachdem Shell am Standort bereits tätig war und es sei unmöglich gewesen, vor etwas zu warnen, was der Konzern gar nicht wusste. Doch alle Ausflüchte helfen jetzt nichts mehr und Shell muss in den sauren Apfel beißen und die Anwohner entschädigen. Welche Auswirkungen dies auf die weitere Produktion haben wird, ist noch offen.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

