Shell drückt aufs Gas

Shell baut sein Netz von Lkw-Tankstellen für Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) in Europa aus. Zusätzlich zu den sieben bestehenden LNG-Stationen in den Niederlanden hat das Energieunternehmen seine erste Station für Lkw in Belgien eröffnet. Im September soll laut Unternehmensmitteilung die erste Tankstelle in Hamburg für den deutschen Markt ans Netz gehen. Weitere sollen demnach zügig folgen.

?Erhebliche Vorteile beim CO-Ausstoß?

Ein Beitrag von Achim Graf.