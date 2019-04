Shell: Weltrekord in Wesseling!

Shell glaubt an Wasserstoff: Mithilfe von Wasserstoff (H2), der mit erneuerbarer Energie erzeugt wird, ließen sich klimaschädliche CO2-Emissionen deutlich senken, teilte der Energiekonzern jüngst mit. Erst Mitte März hatte Shell die Eröffnung zweier neuer Wasserstofftankstellen des Gemeinschaftsunternehmen H2 MOBILITY Deutschland und seiner Gesellschafter Shell, Linde und Air Liquide in Essen-Katernberg sowie in Leverkusen vermeldet – die Nummern neun und zehn in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.