Shell, Realty Income und Etsy: Meine drei größten Aktienpositionen – und warum ich weiter in sie investiere

Wenn du häufiger meine Artikel liest, ist dir bestimmt bereits aufgefallen, dass ich ein Faible für Dividendenaktien habe. Nichtsdestoweniger investiere ich manchmal auch gerne in starke und aussichtsreiche Wachstumsaktien, die zwar lediglich einen kleineren Teil meines Portfolios abbilden, aber dennoch nicht unerheblich sind.

Dementsprechend sind auch meine drei größten Aktienpositionen strukturiert. Mit Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S) und Realty Income (WKN: 899744) befinden sich zwei klassische Dividendenaktien unter meinen Top-Holdings sowie mit Etsy (WKN: A14P98) auch eine interessante Wette auf einen möglicherweise stark wachsenden E-Commerce-Aspiranten.

Wenn du wissen möchtest, wieso genau diese drei zu meinen größeren Positionen gehören und weshalb ich plane, auch weiterhin in diese Aktien zu investieren, lies einfach weiter. Denn genau darum soll es im Folgenden gehen:

Royal Dutch Shell

Royal Dutch Shell war im Grunde genommen eine meiner ersten Positionen. Als die Ölpreise zum Ende des Jahres 2015 allmählich ins Schlingern gerieten, begann ich hier erste Positionen einzugehen. Zu verlockend schien mir die Dividendenhistorie dieses Urgesteins, zu stark der damalige Abverkauf und zu gering das langfristige Risiko – auch wenn ich damals mögliche Dividendenkürzungen durchaus für möglich hielt.

Ein Kalkül, dass im Nachhinein voll aufgegangen ist. Die Ölpreise stiegen innerhalb der letzten Quartale wieder und Royal Dutch Shell ist weiterhin ein sehr stabiler und zuverlässiger Dividendenzahler.

Da Öl zudem innerhalb der nächsten Jahre ein begehrter Rohstoff sein könnte, sehe ich hier auch weiterhin gute Chancen für Royal Dutch Shell – zumal der Konzern inzwischen deutlich profitabler ist als vor der besagten Ölkrise.

Deshalb erwäge ich auch weiter meine Position in Royal Dutch Shell auszubauen. Stabile, verlässliche, hohe und möglicherweise künftig wieder steigende Dividenden sind schließlich viel, was sich Einkommensinvestoren von einer Investition erhoffen können.

Realty Income

Wo wir gerade bei stabilen, verlässlichen, hohen und künftig steigenden Dividenden sind. Genau das ist im Grunde auch einer der Hauptgründe, weshalb Realty Income inzwischen zu einer meiner Top-Aktienpositionen herangereift ist. Aber langsam.

Realty Income ist ein sogenannter REIT und investiert als solcher in Immobilien. Investoren profitieren hierbei von den regelmäßigen Erlösen, die durch die Vermietung und Verpachtung entstehen. Mit über 5.400 Immobilien, die der REIT an über 250 verschiedene Mieter aus unterschiedlichen Branchen vermietet, ist er zudem sehr gut und sehr breit aufgestellt, was ein erstes Attraktivitätskriterium ist.

Aber es gibt noch viel mehr. Realty Income vermietet nämlich nicht nur, sondern schließt mit seinen Mietern langfristige sogenannte „Triple net lease“-Verträge ab. Hierdurch werden die Mieter dazu verpflichtet, jegliche Nebenkosten wie Steuern, Versicherungen und Instandhaltungen selbst zu zahlen, was Realty Income vor unschönen Überraschungen schützt.

Vertraglich festgelegte jährliche Steigerungen bei den Mieten sorgen zudem dafür, dass Realty Income über ein konsequentes moderates Wachstum bei den Funds from Operations verfügt. Auch sind die Leerstandsquoten stets niedrig.

All das sorgt unterm Strich dafür, dass auch Realty Income ein sehr zuverlässiger Dividendenaristokrat ist. Bei inzwischen 579 monatlichen Ausschüttungen ist die Dividende beachtliche 98 Mal angehoben worden.

Realty Income ist daher ebenfalls eine sehr stabile und zuverlässige Dividendenbasis für mein Portfolio. Und sollten steigende Zinsen in den USA mal wieder für etwas schlechte Stimmung bei REITs generell sorgen, werde ich auch hier gewiss noch mal zuschlagen.

Etsy

Mein prominentester Vertreter für eine Wachstumsaktie heißt Etsy. Für den Fall, dass du Etsy noch nicht kennen solltest, hierbei handelt es sich um eine Onlineplattform für Selbstgemachtes und Handgefertigtes. Ungefähr vergleichbar mit DaWanda, das Etsy übrigens erst kürzlich gewissermaßen übernommen hat.

Was mir an Etsy gefällt, ist, dass die Plattform noch relativ klein ist und versucht, sich in einer interessanten Nische zu platzieren. Ein Nischendasein könnte natürlich dafür sorgen, dass Etsy niemals so groß wird wie beispielsweise Amazon als Vorzeige-E-Commerce-Gigant. Mit einer Marktkapitalisierung von derzeit rund 5 Mrd. Euro könnte jedoch noch reichlich Raum für weiteres Wachstum bestehen.

Zudem scheint Etsy derzeit auch territorial auf Expansionskurs zu sein. Die gerade angesprochene DaWanda-Vereinnahmung könnte ein erster Wink dafür sein, dass die Handelsplattform nach den USA nun auch in Europa Fuß fassen möchte. Perspektivisch weitergedacht könnte Etsy daher irgendwann einmal zu einem etablierten und bekannten E-Commerce-Marktführer in seiner Nische heranreifen, was mit Sicherheit eine höhere Bewertung mit sich bringen würde. Dennoch ist viel von dem Skizzierten natürlich noch ungewisse Zukunftsmusik.

Meine drei Top-Positionen – ideal für mich, und für dich?

Das sind sie nun also – meine drei größten Aktienpositionen. Wie du unschwer erkennen kannst, spiegeln auch diese einen Mix aus zuverlässigem Einkommen und kleineren Wachstumschancen wider, was insgesamt meiner Portfoliostrategie entspricht.

Ob das jedoch auch auf deine individuellen Ziele zutrifft, musst du natürlich mit dir selbst ausmachen. Aber immerhin weißt du nun schon mal, was diese drei Aktien können und was zumindest ich mit ihnen vorhabe.

Das einfache Geheimnis, die besten Aktien zu kaufen Wie Warren Buffett einmal sagte, musst du keinen IQ eines Genies haben, um ein großartiger Investor zu sein.



Vincent besitzt Aktien von Etsy, Realty Income und Royal Dutch Shell (B-Aktien). John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Vorstand von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon. The Motley Fool empfiehlt Etsy.