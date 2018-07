Shell Midstream: Aufschrei, garantiert!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Shell Midstream unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Lagerung und Transport von Öl und Gas". Die Shell Midstream-Aktie notierte am 25.07.2018 mit 23,78 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Shell Midstream auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Analysteneinschätzung: Shell Midstream erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 10 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 7 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (30,1 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 26,58 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 23,78 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Shell Midstream erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

Weiterlesen...