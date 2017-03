Shell: Die Gelegenheit, um Kasse zu machen?

Lieber Leser,

vier unterschiedliche Analysten haben sich in diesem Monat bereits zu Wort gemeldet, wenn es um die Aktie des Energieunternehmens Shell geht. Die Kursziele liegen dabei durch die Bank über dem aktuellen Niveau des Titels.

Für Analyst Tom Robinson (Deutsche Bank) gehört die Shell-Aktie ganz klar zu den Favoriten des Sektors. Man komme nicht umhin, der Branche einen starken Jahresstart zu attestieren, so der Fachmann.

Auch Analyst Martijn Rats (Morgan Stanley) sieht einen Aufwind auf die Branche zukommen. Mit dem Free Cashflow werde es deutlicher aufwärts gehen, als angenommen wurde. Die gute Nachricht daran für die Aktionäre ist die, dass die Dividenden in den kommenden Jahren daher sicher sein dürften.

Thomas Adolff (Credit Suisse) weist nach dem jüngsten Aufwärtstrend der Branche darauf hin, dass sich das Umfeld immer noch von seiner volatilen Seite zeigen könnte. Analyst John Rigby (UBS) macht auf die Erlöse in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar aufmerksam, die seit letztem Jahr generiert wurden.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Morgan Stanley: „Overweight“ – 31,51 Euro (+29 %)

UBS: „Buy“ – 28,76 Euro (+18 %)

Credit Suisse: „Outperform“ – 28,09 Euro (+15 %)

Deutsche Bank: „Buy“ – 24,87 Euro (+2 %)

Ein Beitrag von Ethan Kauder.