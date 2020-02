Shell: Es geht voran!

Vor einer Woche kündigte der Energiekonzern Shell an, sein Angebot an Schnellladesäulen an Deutschlands Straßen zu verdoppeln. Zu den bereits angekündigten 100 Ultraschnellladepunkten werde das Unternehmen in einer zweiten Welle noch einmal 100 weitere Ladestationen an den Shell-Tankstellen errichten, hieß es. Doch Elektroautos sind nicht das einzige Feld, in dem der mit Öl groß gewordene Konzern aktiv ist. Auch eine weitere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung