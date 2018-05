Shell Eco-Marathon 2018: Alternative Antriebe auch bei Studenten auf dem Vormarsch (FOTO)

Hamburg (ots) -Der Anteil von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben auf deutschenStraßen wächst. Treiber sind vor allem batterieelektrische Fahrzeuge.Inzwischen kommen aber auch mehr Modelle mit Brennstoffzelle auf denMarkt und erhöhen die Quote. Dieser Trend spiegelt sich auch imTeilnehmerfeld des diesjährigen Shell Eco-marathon Europe 2018 wider.Mehr als die Hälfte der teilnehmenden Teams fahren inzwischenelektrisch. Bei den elf deutschen Teams haben sich sieben fürbatterieelektrische oder Fahrzeuge mit Brennstoffzelle entschieden.Vom 5. bis zum 8. Juli gehen Europas kreativste Studenten im OlympicPark von London an den Start. Das Ziel: maximale Effizienz.Im Rahmen des "Make the Future Live"-Festivals stellen insgesamt175 Teams aus 24 europäischen Ländern und Afrikas ihre Ideen füreffiziente und emissionsarme Mobilität unter Beweis. Ziel ist es, mitminimalem Energieaufwand die maximale Distanz zurückzulegen - eineHerausforderung, der sich die Studenten seit dem ersten Wettbewerb1985 jährlich auf mittlerweile drei Kontinenten stellen. Bei derinsgesamt 34. Ausgabe des europäischen Wettbewerbs wollen sich allein66 Batterie- und 28 Wasserstoff-Teams darin versuchen, den bisherigenDistanz-Rekord zu knacken. Diesen hält das Team Microjoule-LaJoliverie aus Frankreich. Mit nur einem Liter Erdgas legte das Teameine Strecke von 2503,9 Kilometern zurück. Das entspricht einer Fahrtvon London nach Marseille und zurück.Als eines von elf deutschen Teams möchte auch die Mannschaft ausCottbus-Senftenberg Höchstleistungen erzielen. 2017 fuhren dieStudenten noch mit Batterie, dieses Jahr setzen sie auf Wasserstoff."Wir haben nach Alternativen gesucht, um einen Beitrag für einenachhaltige Welt zu leisten und zum Umdenken anzuregen", sagtTeam-Managerin Anastasia Skifov."Mit genau dieser Mentalität beeindrucken uns die Studenten jedesJahr aufs Neue", freut sich Norman Koch, Global General Manager, Makethe Future Festival. "Der Shell Eco-marathon ist ein kreativer Weg,um uns energieeffiziente Fahrzeuge näherzubringen. Hier wird dieVision von der Mobilität der Zukunft real.""Im Transportsektor, auf den rund ein Fünftel der deutschenenergiebezogenen CO2 Emissionen entfallen, wird die Bedeutung derElektromobilität zunehmen und hier sprechen wir sowohl überBrennstoffzellenfahrzeuge als auch über batterieelektrischeFahrzeuge. Aber auch im Jahr 2040 werden Fahrzeuge mitVerbrennungsmotoren noch eine wichtige Rolle spielen, vor allem imStraßengüterverkehr und bei Langstreckenfahrten. Entsprechend sehenwir beim Kraftstoff mittelfristig kein Entweder-oder sondern einSowohl-als-auch", sagt der Chef der Shell in Deutschland, Stijn vanEls.Über den Shell Eco-marathon:Ziel des Shell Eco-marathon ist es, ein Fahrzeug zu konstruieren,das eine bestimmte Distanz mit möglichst wenig Energie zurücklegt.Gefahren wird in zwei Kategorien: Im Gegensatz zur Kategorie derPrototypen, bei der den Teams in der Konstruktion kaum Grenzengesetzt sind, müssen die Fahrzeuge der Kategorie UrbanConceptwesentliche Eigenschaften haben, die auch im Straßenverkehrerforderlich sind. Es gibt jeweils zwei Hauptarten von Motoren:Verbrennungs- und Elektromotor. Beim Verbrennungsmotor können dieTeilnehmer zwischen Benzin, Diesel, Ethanol oder synthetischem Dieselaus Erdgas (GTL) wählen. Beim Elektromotor zwischen Batterie undWasserstoff-Brennstoffzelle. Nach einer zurückgelegten vorgegebenenDistanz wird der Kraftstoffverbrauch ermittelt und hochgerechnet, wieweit das Fahrzeug gekommen wäre, wenn es einen ganzen LiterKraftstoff oder dessen Äquivalent in Kilowattstunden verbrauchthätte. Die Durchschnittgeschwindigkeit liegt bei 25 km/h. Daseffizienteste Fahrzeug in jeder Kategorie gewinnt.Weitere Informationen über den Shell Eco-marathon finden Sie aufwww.shell.de/ecomarathon sowie über "Make the Future" aufwww.shell.de/makethefuture.Pressekontakt:Shell Deutschland Oil GmbHCornelia Wolber+49 (0) 40 6324 5290shellpresse@shell.comEdelman.ergo GmbHAnne Krege+49 (0)40 356206 051anne.krege@edelmanergo.comOriginal-Content von: Shell Deutschland Oil GmbH, übermittelt durch news aktuell