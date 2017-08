Shell, BP und ExxonMobil: Wer zahlt die höchste Dividende?

Liebe Leser,

die Unternehmen Royal Dutch Shell, BP, Chevron und ExxonMobil zahlten in den vergangenen Jahren allesamt eine Dividende an ihre Aktionäre aus. ExxonMobil zahlt per Q3 2017 eine Dividende von 0,77 US-Dollar je Aktie. Gegenüber dem Vorjahresquartal ist die Dividende somit um 2,7 % gestiegen. Chevrons Dividende beträgt per Q3 2017 1,08 US-Dollar und damit um 0,90 % mehr als im Vorjahr. Die Dividenden von BP sowie Royal Dutch Shell sind im Gegensatz zu den oberen beiden Unternehmen zuletzt nicht gestiegen. RDS zahlt eine Dividende von 0,94 US-Dollar und BPs Dividende beträgt 0,60 US-Dollar. Analysten erwarten für dieses Jahr keinen quartalsweisen Anstieg mehr bei den Dividenden der genannte Werte.

BP und Shell mit höchster Dividendenrendite

Grund dafür seien die gemischten Performance-Trends in den einzelnen Segmenten. Also im Upstream sowie dem Downstream Segment. Der Ölpreis ist gegenüber dem zweiten Quartal im Schnitt um 2 % niedriger ausgefallen, was die Ergebnisse des Upstream-Segments gegenüber dem zweiten Quartal negativ beeinflussen könnte. Andererseits sind die Margen im Raffinerie-Geschäft gegenüber dem zweiten Quartal mit hoher Wahrscheinlichkeit gestiegen. Die höchste Dividendenrendite (Dividende/Aktienkurs) weist derzeit BP mit 6,9 % auf, dicht gefolgt von RDS mit 6,8 %. Chevrons Dividendenrendite beträgt 4,0 %. ExxonMobils Rendite liegt bei 3,9 %.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.