Shell-Aktie: Die wohl sauberste Lösung!

Der Aufwärtschmarsch von Royal Dutch Shell an der Börse geht unvermindert weiter: Nach einem weiteren Aufschlag von 0,5 Prozent auf 18,60 Euro im Xetra-Handel am Freitagvormittag, notieren die Papiere des Energiekonzerns nun gut sieben Prozent über dem Niveau der Vowoche. Auf Monatssicht hat die Shell-Aktie sogar mehr als 20 Prozent an Wert dazugewonnen. Da passt eine aktuelle Nachricht aus dem Unternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!