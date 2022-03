Shell-Aktie: Ein weiterer Grund zu kaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "American Airlines":

Der Dienstag war kein guter Tag für Shell an der Börse: Vom Tageshoch bei gut 25 Euro im Xetra-Handel ging es mit den Papieren des Energiekonzerns im Tagesverlauf hinab auf bis zu 23,72 Euro. Bereits am Abend allerdings kratzte die Shell-Aktie wieder an der Marke von 24 Euro, am Mittwoch im Vormittagshandel ging es zwischenzeitlich um weitere drei Prozent nach oben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung