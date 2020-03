Shell Aktie: Das hat kaum jemand bemerkt!

Die Aktie von Shell hat unter der Ausverkaufsstimmung an den Börsen zuletzt mit am meisten gelitten. Sowohl die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie als auch der fallende Ölpreis wirkten sich negativ auf den Kurs aus. Trotz einer Erholung am Freitag um gut sechs Prozent auf 13,80 Euro hat die Shell-Aktie in den vergangenen sieben Handelstagen noch immer rund 30 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



