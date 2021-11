Shell-Aktie: Das elektrisiert!

Nach ihrem kleinen Rücksetzer auf 19,21 Euro in der Vorwoche, hat sich die Aktie von Royal Dutch Shell wieder auf den Weg gemacht. Nach einem weiteren, kleinen Plus am Dienstag im Vormittagshandel notieren die Papiere des Energiekonzerns wieder bei 19,92 Euro. Damit hat die Shell-Aktie den zwischenzeitlichen Verlust aus der zurückliegenden Woche wieder beinahe ausgeglichen. Und auch an anderer Stelle geht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



