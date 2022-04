Shell-Aktie: Wieder auf Rekordjagd?

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Finanztrends Video zu Shell



mehr >

Nachdem Russland die Gaslieferungen an Polen und Bulgarien eingestellt hat, sind die Ölpreise in der laufenden Woche wieder am Steigen. Für ein Barrel der Nordseesorte Brent werden nun wieder knapp 110 US-Dollar fällig und Autofahrer zahlen an den meisten Tankstellen mehr als 2 Euro für den Liter Super, ganz gleich ob E5 oder E10. Die Shell-Aktie folgt diesem Beispiel auf… Hier weiterlesen