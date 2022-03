Shell-Aktie: Wasserstoff als Perspektive!

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Die Aktie von Shell hat eine wirklich erfolgreiche Woche an der Börse erlebt: Nur kurz gerieten die Papiere des britisch-niederländischen Energiekonzerns ab Donnerstagnachmittag aus dem Tritt, verbesserten sich aber am Freitag im Xetra-Handel wieder um 1,5 Prozent auf schließlich 25,33 Euro. Damit hat sich die Shell-Aktie (Ex Royal Dutch Shell) binnen einer Woche um rund zehn Prozent im Wert gesteigert. Gut ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung