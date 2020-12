Shell Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Nach einem Rücksetzer zum Wochenbeginn, hat die Aktie von Royal Dutch Shell am Dienstag wieder in die Spur gefunden: Von einem Kurs von mehr als 16 Euro noch am Donnerstag, waren die Papiere des Energiekonzerns bis zum frühen Dienstagmorgen auf 15,03 Euro im Xetra-Handel zurückgefallen. Bald aber drehte die Shell-Aktie ins Plus, notierte gegen Mittag gut ein Prozent höher bei 15,25 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



