Shell-Aktie: Ultra-Potenzial dank Nio!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die teils langen Ladevorgänge sind immer noch einer der größten Negativpunkte der Elektromobilität. In China hat man darauf längst reagiert. So betreibt das E-Auto-Startup Nio im Reich der Mitte spezielle Stationen, in denen die Batterien der Stromer einfach gewechselt werden.

Das heißt: Die E-Autos fahren dort in eine Vorrichtung. Anschließend entfernt eine Art automatisierter Greifarm den Akku aus dem Fahrzeugboden und setzt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung