Shell-Aktie: Übernahme in Indien!

Die Shell-Aktie hat sich in der vergangenen Woche auf einem ordentlichen Niveau gehalten. Nachdem sie zu Wochenbeginn mit starken Abschlägen in die Woche gestartet war, kämpfte sich die Aktie wieder um fünf Prozent nach oben und notiert derzeit bei 25,87 Euro. Nachdem der Ausbruch des Krieges in der Ukraine die Aktienmärkte erschütterte, konnte sich die Shell-Aktie im Vergleich zu anderen… Hier weiterlesen