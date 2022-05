Shell-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Finanztrends Video zu Shell



mehr >

Der Ölpreis ist aufgrund der weltweiten Anspannungen gestiegen. Hier ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine zu nennen, aber auch die Lockdownmaßnahmen in China. Alles in allem herrscht eine seltsame Gemengelage. Nichtsdestotrotz können Konzerne wie Shell von den hohen Ölpreisen profitieren. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, die Shell-Aktie jetzt zu kaufen. Um zu überprüfen,… Hier weiterlesen