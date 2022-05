Shell-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Schon seit Anfang März pendelt der Ölpreis lediglich hin und her. Dies zeigt sich auch am Kurs der Shell-Aktie. Sie kommt nicht so richtig von der Stelle. Doch wie geht's weiter? Das geplante Transportverbot von russischem Öl ist zumindest vorerst abgesagt. Wird das den Ölpreis beruhigen und den Anteilschein zunächst nach unten drücken? In diesem Artikel soll nun geklärt werden,… Hier weiterlesen