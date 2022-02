Shell-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Jüngst kam von der bekannten US-Bank JP Morgan eine Analyse heraus, in welcher der Anteilschein auf „Overweight“ mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen wird. So schrieb der Analyst Christyan Malek, der Energiesektor ist nicht nur eine Wette auf den Risikoaufschlag beim Ölpreis. Er sieht verschiedene Ölkonzerne bei „Overweight“-Empfehlungen. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung