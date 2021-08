Shell-Aktie: Sie sind alle optimistisch!

Die Aktie von Royal Dutch Shell ist mit einem Aufschlag von knapp einem Prozent auf rund 17,30 Euro in den Xetra-Handel vom Dienstag gestartet. Damit bestätigen die Papiere des Energiekonzerns ihr hohes Niveau, das sie in der Vorwoche erreicht haben. Am vorvergangenen Montag war die Shell-Aktie mit gerade einmal 16 Euro in den Handel gestartet. Dass sie seitdem gut acht Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!