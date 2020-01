Shell Aktie: Shell will weniger Müll produzieren!

Unnötigen Plastikmüll zu vermeiden liegt dieser Tage voll im Trend. Auch Shell ist auf diesen Zug aufgesprungen und bietet ab sofort die Abfüllung von Heißgetränken in Mehrwegbecher an. Dank einer Kooperation mit RECUP haben Kunden die Möglichkeit, an rund 1.200 Shell-Stationen einen Mehrwegbecher für einen Euro zu leihen. Alternativ kann auch ein eigener Becher mitgebracht werden.

Eine Woche Gratisgetränke!

Um die Neuerung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung