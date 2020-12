Shell Aktie: Schnell, schnell!

Shell kommt beim Ausbau der Elektro-Ladeinfrastruktur in Österreich voran: Wie der Energiekonzern kürzlich mitteilte, wurden an einer Wiener Shell-Tankstelle zwei neue Ultraschnellladesäulen des Unternehmens Smatrics EnBW in Betrieb genommen.

Smatrics EnBW ist ein Joint-Venture des deutschen Energiegiganten EnBW und des Betreibers von Ladestationen für E-Autos, Smatrics. Letzterer ist wiederum eine Gemeinschaftsfirma von OMV, Siemens Österreich und der Verbund AG. Smatrics EnBW gilt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung