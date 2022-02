Shell Aktie: Q4-Zahlen und Dividende!

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Für das 4. Quartal 2021 soll es eine Dividende von 0,24 US-Dollar (USD) je Aktie geben. Hier ist es etwas anders als bei anderen Unternehmen – denn es ist auch möglich, die Dividende in Euro oder britischen Pfund zu beziehen. Wie hoch die Dividende in diesen Währungen ausfallen soll, das wird dann erst im März bekannt gegeben, so Shell. Und Zahltag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung