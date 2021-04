Shell-Aktie: Nichts als Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutz":

Der Erdölgigant Shell bemüht sich seit Jahren darum, sein schmutziges Image hinter sich zu lassen und so in der Gunst der immer klimabewussteren Bevölkerung wieder zu steigen. Anscheinend bedient der Konzern sich dabei Methoden, die nicht ganz koscher sind. Das sieht Bill de Blasio so, seines Zeichens Bürgermeister der Millionenmetropole New York.

Am Donnerstag sagte jener, dass Shell neben anderen Ölkonzernen über ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung