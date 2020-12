Shell-Aktie: Kommt jetzt der nächste Crash?

Obwohl die Shell-Aktie in den letzten Wochen eine gewisse Erholung vorweisen konnte, dürften dem Titel wieder schwere Zeiten bevorstehen. In immer mehr Ländern führen steigende Corona-Infektionszahlen zu Lockdowns, was wiederum die Nachfrage nach Benzin einbrechen lässt. Zuletzt schienen die Märkte diesen Umstand mehr oder weniger verdrängen zu wollen.

Nun wurden aber auch für Deutschland erneut weitreichende Einschnitte des täglichen Lebens beschlossen.



