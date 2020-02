Shell Aktie: Kein Grund zur Panik!

Der Aktienkurs von Shell sah am Donnerstag alles andere als freundlich aus. Bis Handelsschluss verlor die Aktie des Ölkonzerns um knapp 2,5 Prozent an Wert. Schuld daran waren aber keine schlechten Nachrichten, sondern schlicht die Tatsache, dass das Papier ex Dividende gehandelt wurde. Die Kursverluste waren also schon im Voraus zu erwarten und bedeuten für die Anleger derzeit keinen direkten Wertverlust.

