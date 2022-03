Shell-Aktie: Ist das schon Doppelmoral?

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Eigentlich kündigte Shell erst kürzlich recht medienwirksam an, sich größtenteils aus Russland zurückziehen und Beziehungen zu dortigen Geschäftspartnern abbrechen zu wollen. Vor diesem Hintergrund überrascht es etwas, dass der Konzern nun im großen Stil russisches Öl eingekauft haben soll.

Das will zumindest der Nachrichtendienst „Bloomberg“ in Erfahrung gebracht haben. Demnach soll Shell in Russland zu einem enormen Rabatt Öl zugekauft haben, welches ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung