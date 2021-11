Shell-Aktie: Ist das genug?

Zu sagen, dass Shell bei der Elektromobilität aufs Gas drückt, wäre wohl etwas unglücklich formuliert. Die Kernaussage dahinter will das Unternehmen aber immer wieder untermauern. Jüngst war im „Handelsblatt“ zu lesen, dass der Mineralölriese in Deutschland bis 2030 3.000 Ladesäulen an rund 1.000 Standorten aufbauen will.

