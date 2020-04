Shell Aktie: Ist das der entscheidende Schub?

Die vor Ostern zwischen Saudi-Arabien, Russland und den USA vollzogene Einigung über Förderkürzungen hilft der Royal Dutch Shell-Aktie kurzfristig nicht. Sie konnte in den vergangenen Wochen eine Erholung starten und dabei einen großen Teil ihrer im März erlittenen Kursverluste aufholen. Der Kurs stieg seit dem 19. März von 10,30 Euro bis auf 18,56 Euro an und erreichte dabei am 2. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung