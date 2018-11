Shell Aktie: Hoffen auf die OPEC-Staaten!

Der Ölpreis befindet sich noch immer im freien Fall, was derzeit auch schwer auf der Aktie von Shell lastet. Letztere verlor allein am Freitag um fast drei Prozent und nähert sich mit 26,08 Euro immer näher dem 52-Wochen-Tief bei 24,86 Euro an. Dieses könnte in den nächsten Tagen durchaus noch erreicht werden, dennoch gibt es für die Anleger auch einen Hoffnungsschimmer.

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.