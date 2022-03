Shell-Aktie: Hier wird Geld verdient

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Die Shell-Aktie läuft und läuft und steigt weiter an. Die hohen Ölpreise haben dem Wert eine beeindruckende Performance in den vergangenen Monaten eingebracht. Die Phantasie der Anleger für gute Geschäfte bei Shell ist vorhanden – wurde jedoch in den letzten Wochen seit Kriegsbeginn ein wenig gedämpft.

Denn ein Krieg bringt natürlich immer Unsicherheiten über die weiteren Geschäftsaussichten mit sich. Zudem führen die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung