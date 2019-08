Shell Aktie: Hat sich das Blatt gewendet?

Die Ölmärkte spielten in der ersten Augusthälfte die Karte einer scharfen Rezession. In Erwartung einer deutlich schwächeren Ölnachfrage wurde nicht nur der Ölpreis in die Tiefe geschickt. Die Aktien der großen Ölgesellschaften traf das gleiche Schicksal. Auch sie verloren deutlich an Boden. Seit Ende der vergangenen Woche scheint sich das Blatt aber gewendet zu haben.

Gegenbewegung gestartet

Die Royal Dutch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung